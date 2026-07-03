Молодым педиатрам в Красноярском крае планируют компенсировать аренду жилья ежемесячно

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков встретился с выпускниками медуниверситета, которые в этом году поедут работать педиатрами в больницы и поликлиники территорий региона. Встреча прошла в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства. В ней также участвовали министр здравоохранения края Алексей Коноваленко и главный врач перинатального центра Вадим Янин. Молодые врачи задали вопросы об оснащении больниц и поликлиник, нагрузке на специалистов, социальных льготах, жилье в территориях и повышении престижа профессии. Один из важных вопросов касался компенсации аренды жилья. Сейчас молодые врачи в территориях получают такую выплату раз в квартал. Михаил Котюков сообщил, что порядок предоставления поддержки планируют изменить: на ближайшей сессии в законопроект внесут поправки, чтобы компенсацию можно было получать раз в месяц. Также выпускники спросили о жилье в муниципалитетах, куда они отправятся работать. Губернатор поручил краевому Минздраву взаимодействовать с главами округов и в ближайшее время подготовить фотоотчет квартир для молодых специалистов. Отдельно договорились о наставничестве. Центр охраны материнства и детства закрепит наставника за каждым начинающим педиатром. Опытные специалисты будут помогать разбирать сложные клинические случаи и повышать профессиональный уровень. В ваших руках самое ценное — здоровье наших детей. Такая забота должна быть совместной: качественное образование, комфортные условия для работы молодых специалистов и оснащение больниц современным оборудованием, — обратился к выпускникам Михаил Котюков. [caption id= «attachment_370387» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Александр Черных[/caption] После встречи губернатору показали работу отделений неонатальной службы перинатального центра, в том числе анестезиологии-реанимации, патологии новорожденных и недоношенных детей. Добавим, что в 2026 году в рамках нацпроекта «Семья» центр получит 121 единицу техники и приборов для реанимации новорожденных, операционного блока, родового отделения и отделения патологии. В прошлом году здесь установили 85 единиц техники почти на 168 млн рублей. Читайте также: Демографические итоги июня: в перинатальном центре Красноярска на свет появились 411 малышей Семейную диспансеризацию проводят в Емельяновской больнице Три команды из Красноярского края представят регион в финале конкурса «Это у нас семейное».