В Красноярском крае детскую поликлинику украсили яркими рисунками

В Емельянове детская поликлиника районной больницы получила новый яркий облик. Стены учреждения украсили красочными иллюстрациями с пушистым доктором, рысью, а также полезными советами о здоровье для маленьких пациентов.
Обновление провели по поручению губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Главная задача, сделать посещение поликлиники для детей более спокойным и комфортным. Фирменный стиль разработала иллюстратор-дизайнер Дарья Дранишникова. В больнице отмечают, что новая атмосфера должна снизить стресс у детей перед приемом врача и сделать пространство более дружелюбным.
«Для нас, медицинских работников, крайне важно, чтобы дети чувствовали себя комфортно и были в хорошем настроении. Мы верим, что такой подход способствует более эффективному лечению и укреплению здоровья наших маленьких жителей», — отметил и. о. главного врача Емельяновской районной больницы Игорь Олянин.
Также в рамках обновления взрослая и детская поликлиники Емельяновской районной больницы получили современные световые вывески. Они помогают пациентам проще ориентироваться и делают здания заметными.
Создание комфортных условий для получения медицинской помощи, особенно для детей, является одной из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».