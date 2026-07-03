В Красноярском крае детскую поликлинику украсили яркими рисунками

«Для нас, медицинских работников, крайне важно, чтобы дети чувствовали себя комфортно и были в хорошем настроении. Мы верим, что такой подход способствует более эффективному лечению и укреплению здоровья наших маленьких жителей», — отметил и. о. главного врача Емельяновской районной больницы Игорь Олянин.