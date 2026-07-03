В Свердловской области эвакуировали 290 человек из затопленных домов

В Свердловской области 290 человек эвакуировали из затопленных жилых домов. Спасатели за минувшие сутки освободили от воды 90 частных домов и 632 приусадебных участка, такую статистику привели в пресс-службе МЧС России.
«За сутки от воды освободились 90 частных жилых домов и 632 приусадебных участка», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, подтопленными до сих пор остаются 269 частных жилых строений, 58 дач и 2644 приусадебных участка. Затопления затронули 20 муниципальных образований.
Большинство людей разместились у родственников, пятеро временно находятся в пунктах временного размещения.
Также на территории Свердловской области действуют шесть режимов ЧС в Горноуральском МО, МО «город Екатеринбург», Кушвинском МО, Нижнесергинском МР, МО Первоуральск, МО Староуткинск.
В июне в Свердловской области после смерча и шквалистого ветра пострадали 99 частных домов, еще 32 строения разрушены полностью. За медицинской помощью обратились тогда 16 человек.
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