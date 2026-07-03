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139 человек пропали в Нижегородской области в июне

23 из них до сих пор не нашлись.

Источник: Комсомольская правда

В июне в Нижегородской области было зарегистрировано 139 заявок о пропаже людей. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Волонтер», подводя итоги минувшего месяца.

Большинство историй завершились благополучно: живыми найдены 111 человек. К сожалению, спасателям не удалось спасти троих пропавших — они были обнаружены погибшими.

Еще в двух случаях помощь волонтеров не потребовалась: разыскиваемые нашлись самостоятельно или изначально не нуждались в поиске.

Однако 23 человека до сих пор остаются в списке пропавших без вести. Их розыск продолжается. Волонтеры и поисковые группы призывают всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении этих людей, незамедлительно сообщать в экстренные службы или отряду «Волонтер».