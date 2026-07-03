139 человек пропали в Нижегородской области в июне

Однако 23 человека до сих пор остаются в списке пропавших без вести. Их розыск продолжается. Волонтеры и поисковые группы призывают всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении этих людей, незамедлительно сообщать в экстренные службы или отряду «Волонтер».