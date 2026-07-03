Татарстанцев призвали отказаться от бумажных квитанций

Также срок оплаты за газ перенесен с 10-го на 15-е число месяца, следуя федеральным стандартам. Индексацию тарифов на газ в 2026 году проведут с 1 октября. На вопрос о высоких ценах на газ Фатхлисламов ответил, что в России они все равно ниже европейских.