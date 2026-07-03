Автоэксперт Славнов развенчал миф, что кондиционер быстрее убивает двигатель

Автоэксперт подчёркивает, что главная опасность не в работе кондиционера, а в стремлении некоторых водителей сэкономить на его использовании. Вместо того чтобы включить климатическую систему, они предпочитают открывать окна. Однако езда с открытыми окнами на высокой скорости (более 85 км/ч) увеличивает аэродинамическое сопротивление и расход топлива до 20%. Это гораздо больше, чем перерасход, вызванный работой кондиционера.