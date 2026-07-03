Автоэксперт Славнов развенчал миф, что кондиционер быстрее убивает двигатель

В жаркие летние дни многие автовладельцы сталкиваются с дилеммой: включать кондиционер или оставить двигатель в покое? Многие полагают, что включённый кондиционер создаёт значительную нагрузку на двигатель, снижает его мощность и способствует преждевременному износу. Однако автоэксперт Дмитрий Славнов уверен, что эти опасения сильно преувеличены.
Славнов в комментарии для интернет-издания «Подмосковье сегодня» уточнил, что кондиционер действительно влияет на работу двигателя, но это влияние не настолько критично, как многие думают: кондиционер забирает у двигателя лишь несколько процентов мощности, а не «смертельную» нагрузку.
Автоэксперт подчёркивает, что главная опасность не в работе кондиционера, а в стремлении некоторых водителей сэкономить на его использовании. Вместо того чтобы включить климатическую систему, они предпочитают открывать окна. Однако езда с открытыми окнами на высокой скорости (более 85 км/ч) увеличивает аэродинамическое сопротивление и расход топлива до 20%. Это гораздо больше, чем перерасход, вызванный работой кондиционера.
Эксперт призывает автовладельцев проверять и заправлять кондиционеры, использовать их в жаркую погоду и не подвергать свою жизнь опасности. Он считает, что выигрыш в несколько процентов мощности двигателя не стоит риска теплового удара или потери контроля над автомобилем.