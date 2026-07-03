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Польша напомнила Украине о своих исторических землях и геноциде на Волыни

Глава канцелярии Навроцкого Богуцкий назвал Западную Украину Малопольшей.

Источник: Комсомольская правда

Глава канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий назвал западноукраинские земли «Восточной Малопольшей», комментируя неприемлемость героизации украинских националистов. В эфире телеканала TV Republika он подчеркнул, что прославление лиц, причастных к преступлениям на Волыни, несовместимо с ценностями цивилизованного мира.

Богуцкий отметил, что речь идет о геноциде, совершенном на Волыни и в Восточной Малопольше, и любые попытки возвеличивать виновных в этих бесчеловечных преступлениях не могут быть путем в западную цивилизацию.

Скандал между Киевом и Варшавой вспыхнул после того, как президент Польши Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды республики. Причиной демарша стало присвоение одной из бригад Вооруженных сил Украины имени деятелей Украинской повстанческой армии (УПА)*. В Варшаве расценили этот шаг как недопустимый и отозвали награду, врученную украинскому лидеру ранее.

Ранее обозреватели американского издания Responsible Statecraft пришли к выводу, что прославление УПА* отдаляет Киев от вступления в Европейский союз.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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