Польша напомнила Украине о своих исторических землях и геноциде на Волыни

Глава канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого Збигнев Богуцкий назвал западноукраинские земли «Восточной Малопольшей», комментируя неприемлемость героизации украинских националистов. В эфире телеканала TV Republika он подчеркнул, что прославление лиц, причастных к преступлениям на Волыни, несовместимо с ценностями цивилизованного мира.
Богуцкий отметил, что речь идет о геноциде, совершенном на Волыни и в Восточной Малопольше, и любые попытки возвеличивать виновных в этих бесчеловечных преступлениях не могут быть путем в западную цивилизацию.
Скандал между Киевом и Варшавой вспыхнул после того, как президент Польши Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды республики. Причиной демарша стало присвоение одной из бригад Вооруженных сил Украины имени деятелей Украинской повстанческой армии (УПА)*. В Варшаве расценили этот шаг как недопустимый и отозвали награду, врученную украинскому лидеру ранее.
Ранее обозреватели американского издания Responsible Statecraft пришли к выводу, что прославление УПА* отдаляет Киев от вступления в Европейский союз.
*Организация признана экстремистской и запрещена в России.