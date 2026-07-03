Мышьяк и свинец в корзине: в Челябинской области заявили об опасности сбора грибов даже в глухих лесах

Даже отсутствие рядом с грибницей вредных производств и автомагистралей не является гарантией чистоты этого природного продукта. Очень часто в грибах, выросших в заповедных местах, концентрации свинца и мышьяка превышены во много раз. К таким скрытым угрозам приводят атмосферные выбросы, произошедшие за десятки километров, а также засухи и лесные пожары.