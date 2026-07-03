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Мышьяк и свинец в корзине: в Челябинской области заявили об опасности сбора грибов даже в глухих лесах

Грибы — излюбленный традиционный продукт русского стола, который многие ценят за высокое содержание белков и отсутствие лишнего жира. Однако современные открытия медиков говорят о том, что потенциальный вред от употребления даров леса может сильно превзойти пользу. Специалисты регионального Роспотребнадзора призвали жителей Челябинской области к максимальной осторожности.

Источник: Pchela.News

Даже отсутствие рядом с грибницей вредных производств и автомагистралей не является гарантией чистоты этого природного продукта. Очень часто в грибах, выросших в заповедных местах, концентрации свинца и мышьяка превышены во много раз. К таким скрытым угрозам приводят атмосферные выбросы, произошедшие за десятки километров, а также засухи и лесные пожары.

Любителям «тихой охоты» советуют выбирать максимально чистые места для сбора, обходить стороной старые и червивые грибы. Срезать их нужно аккуратно вместе с ножкой, а класть — в плетёные корзины, где обеспечивается естественная вентиляция. Главное правило — никогда не пробовать сырые грибы на вкус. Также во время прогулок необходимо постоянно поддерживать контакт с ребёнком и пресекать его попытки полакомиться сырыми находками.

Если же вы предпочитаете покупать грибы, то делать это нужно исключительно в магазинах и на официальных рынках. Там качество продукции проходит тщательную проверку, после чего выдаётся разрешение на продажу. Приобретать товар у случайных людей в местах стихийной торговли категорически запрещено. На упакованном товаре обязательно должна быть этикетка с указанием места сбора и срока хранения.

Дома весь «улов» необходимо сразу перебрать, отсортировать по видам и тщательно осмотреть. Условно съедобные виды грибов перед приготовлением обязательно замачивают и отваривают минимум 45 минут, дважды меняя воду. Для заготовок эксперты рекомендуют использовать только стальную или стеклянную посуду. Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сохранить здоровье и избежать тяжёлых отравлений.

Кстати, ещё в апреле грибники сразу нескольких районов Челябинской области похвастались своим уловом. На радость любителям тихой охоты и деликатесов в лесах региона стали расти сморчки.

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