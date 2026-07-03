Мышьяк и свинец в корзине: в Челябинской области заявили об опасности сбора грибов даже в глухих лесах

Даже отсутствие рядом с грибницей вредных производств и автомагистралей не является гарантией чистоты этого природного продукта. Очень часто в грибах, выросших в заповедных местах, концентрации свинца и мышьяка превышены во много раз. К таким скрытым угрозам приводят атмосферные выбросы, произошедшие за десятки километров, а также засухи и лесные пожары.
Любителям «тихой охоты» советуют выбирать максимально чистые места для сбора, обходить стороной старые и червивые грибы. Срезать их нужно аккуратно вместе с ножкой, а класть — в плетёные корзины, где обеспечивается естественная вентиляция. Главное правило — никогда не пробовать сырые грибы на вкус. Также во время прогулок необходимо постоянно поддерживать контакт с ребёнком и пресекать его попытки полакомиться сырыми находками.
Если же вы предпочитаете покупать грибы, то делать это нужно исключительно в магазинах и на официальных рынках. Там качество продукции проходит тщательную проверку, после чего выдаётся разрешение на продажу. Приобретать товар у случайных людей в местах стихийной торговли категорически запрещено. На упакованном товаре обязательно должна быть этикетка с указанием места сбора и срока хранения.
Дома весь «улов» необходимо сразу перебрать, отсортировать по видам и тщательно осмотреть. Условно съедобные виды грибов перед приготовлением обязательно замачивают и отваривают минимум 45 минут, дважды меняя воду. Для заготовок эксперты рекомендуют использовать только стальную или стеклянную посуду. Соблюдение этих простых рекомендаций поможет сохранить здоровье и избежать тяжёлых отравлений.
Кстати, ещё в апреле грибники сразу нескольких районов Челябинской области похвастались своим уловом. На радость любителям тихой охоты и деликатесов в лесах региона стали расти сморчки.