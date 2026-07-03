Названы самые криминальные регионы Казахстана

Алматы оказался лидером по числу зарегистрированных уголовных правонарушений в Казахстане за январь-июнь 2026 года, согласно опубликованной статистике. За шесть месяцев в южной столице зарегистрировано 10,4 тыс. уголовных правонарушений.
Далее следуют Астана с 7,4 тыс. случаев, Алматинская область — 4,4 тыс., Шымкент — 3,1 тыс. и Актюбинская область — 2,7 тыс. Самые низкие показатели зафиксированы в области Ұлытау — 615 правонарушений.
Кызылординская область (1,2 тыс.), Мангистауская (1,4 тыс.) и Северо-Казахстанская (1,5 тыс.) области также показали низкие показатели.
По числу тяжких преступлений антирейтинг возглавил Алматы — 3,5 тыс. случаев. Следом расположились Астана (2,2 тыс.), Алматинская область (1,7 тыс.), Шымкент (986) и Карагандинская область (847).
По количеству особо тяжких преступлений первое место заняла Алматинская область, где зарегистрировано 94 таких случая. Далее следуют Алматы (66), Туркестанская область (58), Астана (48), Карагандинская область и Шымкент — по 34 случая.
Если учитывать численность населения, ситуация выглядит иначе. В среднем по стране за первое полугодие зарегистрировано 277,4 уголовного правонарушения на 100 тыс. человек. Самые высокие показатели отмечены в Астане — 443,9 случая на 100 тыс. жителей, Алматы — 441,4, Абайской области — 317,8, Павлодарской — 307,7 и Восточно-Казахстанской — 300,3.
По уровню тяжкой преступности лидером вновь стал Алматы — 150 случаев на 100 тыс. человек. В то же время по уровню особо тяжких преступлений антирейтинг возглавила Алматинская область — 5,9 случая на 100 тыс. жителей.
Следом идут Восточно-Казахстанская, Абайская и Костанайская области.
Как отмечается в исследовании, несмотря на общее снижение числа зарегистрированных уголовных правонарушений, крупные города остаются основными центрами регистрации тяжких преступлений. По особо тяжким преступлениям в расчете на численность населения наиболее сложная ситуация наблюдается в отдельных регионах.