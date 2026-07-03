Полицейские проводят акцию для туристов на пути к Балхашу

В рамках профилактической работы полицейские провели акцию для водителей.
Автомобилистам в неформальной обстановке напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, недопустимости управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также о важности соблюдения скоростного режима, дистанции и внимательности на дороге.
Отдельное внимание уделили влиянию летней жары на безопасность движения.
Водителям и пассажирам вручали бутылки с питьевой водой, желая безопасной дороги и хорошего отдыха на побережье Балхаша.
Подобные профилактические мероприятия будут проводиться на протяжении всего туристического сезона.
В полиции отмечают, что главная цель таких акций — предотвращение ДТП и обеспечение безопасности жителей и гостей области.
Ранее сообщалось, что поездка пенсионерки на канатной дороге закончилась поисковой операцией в горах Алматы.