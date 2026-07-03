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Полицейские проводят акцию для туристов на пути к Балхашу

Летний туристический сезон в области Жетысу набирает обороты, и поселок Лепсы, через который проходит основной поток отдыхающих к озеру Балхаш, ежедневно принимает сотни автомобилей. В регионе сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В рамках профилактической работы полицейские провели акцию для водителей.

Автомобилистам в неформальной обстановке напомнили о необходимости соблюдения правил дорожного движения, недопустимости управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, а также о важности соблюдения скоростного режима, дистанции и внимательности на дороге.

Отдельное внимание уделили влиянию летней жары на безопасность движения.

Водителям и пассажирам вручали бутылки с питьевой водой, желая безопасной дороги и хорошего отдыха на побережье Балхаша.

Подобные профилактические мероприятия будут проводиться на протяжении всего туристического сезона.

В полиции отмечают, что главная цель таких акций — предотвращение ДТП и обеспечение безопасности жителей и гостей области.

Ранее сообщалось, что поездка пенсионерки на канатной дороге закончилась поисковой операцией в горах Алматы.