В Красноярске генерирующие компании обсудили перспективные варианты использования золошлаковых материалов

Очередная встреча членов Национальной ассоциации развития вторичного использования сырья «АРВИС» состоялась в Красноярске. Двухдневную программу организовала «Сибирская генерирующая компания».
В мероприятии приняли участие представители АО «ТГК-11», ПАО «Юнипро», «ЭН+ ХОЛДИНГ», АО «РИР», ПАО «ГМК Норильский никель», ПАО «РусГидро», АО «Гидроинвест» и СГК. Компании обсудили практические подходы к вовлечению золошлаковых материалов, золы-уноса и других видов вторичного сырья в хозяйственный оборот.
Эта работа соответствует государственной задаче по формированию экономики замкнутого цикла. К 2050 году не менее 90% отходов производства и потребления должны вовлекаться в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов и сырья. Такой подход помогает снижать нагрузку на окружающую среду, экономить природные материалы и создавать инфраструктуру для повторного использования продукции.
Первый день встречи прошел в формате стратегической сессии. Участники представили реализованные кейсы, обменялись технологическими решениями и обсудили задачи отрасли на ближайшую перспективу.
«Такие встречи важны возможностью открыто говорить не только о результатах, но и о том, как они достигаются. Мы делимся практическими решениями, обсуждаем риски и вместе ищем способы их снизить. Это помогает увидеть общие задачи и находить решения, полезные не отдельной компании, а рынку в целом», — отметил генеральный директор АРВИС, директор по реализации золошлаковых материалов СГК Пётр Саньков.
Он подчеркнул, что зола и золошлаковые материалы по-прежнему часто воспринимаются исключительно как отходы. При этом мировой опыт показывает, что это ценное сырье для выпуска строительных материалов, дорожного строительства, рекультивации земель и других направлений.
«Наша общая задача — менять отношение к таким материалам. Это не бесполезный остаток производства, а ресурс, который может и должен работать на экономику, экологию и развитие территорий», — подчеркнул Пётр Саньков.
Директор департамента стратегических сделок ПАО «РусГидро» Дмитрий Беляев отметил, что встречи АРВИС позволяют компаниям обмениваться опытом и быстрее внедрять работающие практики.
«Мы предложили создать общий репозиторий технологий, чтобы аккумулировать и распространять практические решения. Для нас особенно интересен опыт СГК как производителя золошлаковых материалов. Мы видим высокий спрос на золу, в том числе на Дальнем Востоке, где идет масштабное строительство. Поэтому важно заранее готовить производство и обеспечивать рынок качественным материалом», — сказал Дмитрий Беляев.
По словам директора по операционной эффективности и оптимизации проектов ПАО «Юнипро» Игоря Шелухина, золошлаковые материалы могут замещать природные инертные и связующие компоненты.
«Их использование уменьшает потребность в разработке песчаных карьеров и добыче других ресурсов. Одновременно компании получают возможность снижать воздействие на окружающую среду, сокращать затраты на создание новых золоотвалов и направлять средства на модернизацию основного оборудования», — отметил Игорь Шелухин.
Второй день программы был посвящен экскурсии на Красноярскую ТЭЦ-3. Участникам показали второй энергоблок установленной электрической мощностью 185 МВт, введённый СГК в эксплуатацию в декабре 2025 года по программе ДПМ-2.
Одновременно с основным оборудованием на станции начал работу современный электрофильтр с эффективностью очистки выше 99%, а также система сухого золошлакоудаления. В отличие от традиционной гидравлической схемы, при которой зола и шлак смываются водой и направляются на отвал в виде пульпы, новое оборудование собирает их в сухом виде. Так, на станции образуется уникальный материал — шлаковый песок фракцией до 0,5 миллиметра.
Участники встречи сошлись во мнении, что дальнейшее развитие рынка вторичного сырья требует постоянного обмена опытом между производителями, потребителями, научным сообществом и органами власти. Совместная работа позволит быстрее тиражировать успешные решения, расширять применение золошлаковых материалов и превращать продукты производства в востребованный ресурс для экономики.