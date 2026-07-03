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На прилегающих к аэродрому Фролово дорогах ограничат движение

В связи с проведением на аэродроме Фролово ежегодного авиационного фестиваля «Крылья Пармы» на прилегающих автодорогах временно ограничат движение транспорта.

Источник: Коммерсантъ

В связи с проведением на аэродроме Фролово ежегодного авиационного фестиваля «Крылья Пармы» на прилегающих автодорогах временно ограничат движение транспорта.

Как сообщает краевой минтранс, 4 июля с 8:00 до 19:00 будет закрыто движение транспорта на автодорогах: Верхние Муллы — Нестюково (в направлении с Западного обхода до деревни Нестюково); Промышленная — Нестюковский тракт (в направлении к трассе Пермь — Екатеринбург).

На этот же период введут запрет на остановку и стоянку транспорта на автодороге Верхние Муллы — Нестюково (участок с 8-го по 10-й км в направлении от развязки с Западным обходом до деревни Нестюково и в направлении от трассы Пермь — Екатеринбург).