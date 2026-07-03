На прилегающих к аэродрому Фролово дорогах ограничат движение

На этот же период введут запрет на остановку и стоянку транспорта на автодороге Верхние Муллы — Нестюково (участок с 8-го по 10-й км в направлении от развязки с Западным обходом до деревни Нестюково и в направлении от трассы Пермь — Екатеринбург).