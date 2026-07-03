28% нижегородцев ссорятся из-за графика отпусков — опрос

Около 28% работающих жителей Нижнего Новгорода сталкиваются с конфликтами при составлении графика отпусков. Такие данные приводит сервис SuperJob по итогам опроса экономически активного населения города.
При этом большинство респондентов — 63% — заявили, что в их коллективах разногласий при планировании отдыха не возникает. Среди тех, кто сталкивается со спорами, 22% удаётся урегулировать ситуацию самостоятельно, без участия руководства, тогда как ещё 6% отмечают необходимость вмешательства начальства или HR-специалистов.
Чаще всего причиной конфликтов становится распределение отпусков в летний период — об этом сообщили 76% опрошенных, имевших подобный опыт.
Мужчины несколько чаще женщин сообщают о разногласиях (29% против 26%). Также заметна зависимость от возраста: среди работников до 35 лет о конфликтах рассказали 24%, тогда как в более старших группах — уже 32%.
Кроме того, уровень дохода также влияет на ситуацию. Среди респондентов с заработком от 150 тысяч рублей конфликты возникают реже (23%), чем среди тех, кто получает меньше (33%).
Опрос проводился с 8 по 17 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что нижегородцы предпочитают пляжный и загородный отдых.