28% нижегородцев ссорятся из-за графика отпусков — опрос

При этом большинство респондентов — 63% — заявили, что в их коллективах разногласий при планировании отдыха не возникает. Среди тех, кто сталкивается со спорами, 22% удаётся урегулировать ситуацию самостоятельно, без участия руководства, тогда как ещё 6% отмечают необходимость вмешательства начальства или HR-специалистов.