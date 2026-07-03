Новости Краснодарского края 3 июля: БПЛА, бензин, пробки на море, цены

Уже к утру стали известны первые последствия атаки — в Приморско-Ахтарске обломки БПЛА повредили жилые дома, газовую трубу и опору ЛЭП. Параллельно нормализуется работа аэропортов, в Сочи опаздывают 10 рейсов, в Геленджике задержек нет. Также в крае продолжают решать вопрос с топливом — на ряде АЗС дежурят казаки и волонтеры, власти рекомендуют жителям отказаться от несрочных поездок и не закупать бензин впрок. При этом температура воздуха местами достигает +35 градусов, синоптики предупреждают о грозах, ливнях и штормовом ветре, а на трассах сохраняются плотные заторы — особенно у Горячего Ключа и на подъездах к Крымскому мосту. Главные новости Краснодарского края — в нашей подборке.
Ночная атака 155 БПЛА: массированный удар отражен ПВО над Кубанью, Крымом и еще 10 регионами РФ.
ПВО отразила атаку 155 БПЛА над регионами РФ в ночь на 3 июля, сообщает пресс-служба Минобороны России. Беспилотники уничтожили над Краснодарским краем, Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей.
Кроме того, дроны сбили над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями и Московским регионом.
В результате обломки БПЛА обнаружили по девяти адресами в Приморско-Ахтарске. В некоторых частных домах повреждено остекление и кровля. Также пострадала газовая труба и опора ЛЭП, однако подача электроэнергии не прерывалась.
По информации Оперштаба Краснодарского края, во всех случаях пострадавших нет, на местах работают оперативные и специальные службы.
Аэропорт Сочи возобновил работу после утренних ограничений 3 июля: опаздывают 10 авиарейсов, задержки коснулись и Краснодара.
3 июля в 6:20 в аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они были нужны для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация. Согласно данным онлайн-табло, в Сочи на вылет задерживаются шесть рейсов — в Анталью, Санкт-Петербург, Москву и Челябинск. На прилет четыре рейса — из Антальи, Сургута, Санкт-Петербурга и Москвы.
В Краснодаре на прилет опаздывают два рейса из Стамбула и Антальи. В Геленджике задержек нет.
Ситуация с бензином в Краснодарском крае 3 июля: дежурство казаков на АЗС и просьбы властей отказаться от поездок.
Рабочая группа по вопросам топливообеспечения Краснодарского края, созданная по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, разработала единые меры для стабилизации ситуации с бензином. Так, администрациям муниципалитетов рекомендовали для поддержания общественной дисциплины и оптимизации работы станций привлекать на АЗС казаков и волонтеров. Подобное уже практикуют в Крымском районе и Анапе.
Владельцы заправок также должны определить точки, где с 3:00 до 6:00 будет обслуживаться спецтранспорт. Кроме того, власти планируют убрать лимиты на отпуск бензина для пассажирского транспорта и машин региональных операторов по обращению с ТКО.
Далее на заседании оперштаба рассмотрят предложение о полном запрете отпуска любых видов топлива в канистры и иные емкости. Вместе с тем жителям Кубани, предприятиям и организациям региона рекомендуют отказаться от несрочных поездок, в том числе командировок и выездов на мероприятия. Заправлять автомобили следует только необходимым количеством топлива и не закупать бензин впрок. По возможности гражданам посоветовали пересесть на общественный транспорт.
Текущая ситуация требует ответственного отношения к рекомендациям. Оптимизация потребления поможет снизить нагрузку на АЗС, как можно скорее стабилизировать ситуацию и обеспечить доступность топлива для всех жителей региона в полном объеме.
Согласно еженедельному отчету Росстата, с 23 по 29 июня бензин подорожал на 1,6%, дизельное топливо — на 2,2%. Средние цены в Краснодарском крае на 3 июля составляют:
АИ-92 — 69 рублей за литр;АИ-95 — 76 рублей;АИ-98 и выше — 98,4 рубля;дизельное топливо — 79 рублей.
Однако в местных пабликах накануне публиковали ролик, снятый на заправке на Ейском шоссе. На табло видно, что бензин АИ-100 продают по 185 рублей за литр.
Курортный трафик на Кубани: заторы у Горячего Ключа, очереди к Крымскому мосту и ремонт дорог в Сочи.
Основные очаги пробок на трассах:
Трасса М-4 «Дон» (в районе Горячего Ключа). Традиционный летний затор перед началом горных серпантинов. Движение сильно затруднено по направлению к Черноморскому побережью на участках с измененной схемой движения (в районе 1385−1403 км). Водителям стоит учитывать, что с пятницы по воскресенье с 08:00 до 21:00 здесь действует запрет на проезд грузовиков массой более 15 тонн.
Трасса А-290 (подъезд к Крымскому мосту). Со стороны Тамани наблюдается скопление автомобилей перед пунктами досмотра. Заторы в пиковые утренние часы могут растягиваться на километры, время ожидания доходит до нескольких часов. Напомним, с 3 ноября 2025 года по Крымскому мосту запретили проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Краснодарского края.
Побережье (Магри — Сочи — Адлер). Из-за высокой плотности туристического потока и сложного рельефа скорость движения на серпантинах трассы А-147 существенно снижена. В Сочи локальные заторы усугубляются текущими дорожными ремонтами (например, на улицах Чайной и Петрозаводской).
Погода на Кубани 3 июля: жара до +35 градусов жара и штормовые ливни на фоне рекордно теплого моря.
В Горячем Ключе местами дождь, днем +32, ночью +20.
В Армавире преимущественно без осадков, днем +34, ночью +19.
В Приморско-Ахтарске днем небольшой дождь, днем +35, ночью +22.
В Тихорецке преимущественно без осадков, днем +35, ночью +20.
В Краснодаре местами дождь, днем +32, ночью +19.
В Динской местами дождь, днем +32, ночью +19.
В Усть-Лабинске местами дождь, днем +34, ночью +21.
В Анапе преимущественно без осадков, днем +29, ночью +22.
В Новороссийске преимущественно без осадков, днем +31, ночью +23.
В Геленджике небольшой дождь, днем +29, ночью +23.
В Джубге дождь и гроза, днем +30, ночью +22.
В Туапсе дождь и гроза, днем +30, ночью +22.
Температура морской воды на курортах Кубани достигла летних максимумов: Азовское море прогрелось до +26… +27 градусов, а Черное море — до +24… +27 градусов. Из-за жаркой и безветренной погоды показатели превышают климатическую норму, Азовское побережье традиционно теплее на 1−2 градуса.
Так, в Сочи фиксируется +25… +27 градусов, в Тамани +25… +26 градусов, в Новороссийске +24… +25 градусов, в Туапсе +24… +25 градусов и в Анапе +23… +24 градуса.
В Приморско-Ахтарске и станице Должанская +27 градусов, в Ейске +26… +27 градусов.
Ранее мы писали, 3 июля местами в Краснодарском крае ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса, а также комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: грозовые ливни с градом и сильным ветром с порывами до 20−25 м/с.
Спрос на курорты Кубани: взлет продаж в Анапе и беспрецедентные скидки в отелях Сочи.
Анапа, Сочи, Геленджик и Туапсе входят в десятку лидеров по спросу у туроператоров, сообщает пресс-служба АТОР. Самый большой рост продаж демонстрирует Анапа, в Сочи показатели на уровне 2025 года.
В Анапе фиксируется и самое большое число предложений со скидками. По словам эксперта Юлии Высокановой, отели курорта очень взвешенно относятся к вопросу ценообразования в 2026 году, не торопятся поднимать цены, одна акция сменяет другую.
В Сочи тоже акций и спецпредложений больше, чем обычно. Скидки обычно не более 10−20% с тарифа, но ранее их на период высокого сезона в Сочи просто не было.
В Геленджике скидок сейчас почти нет, они единичны. В отелях Туапсинского района дисконтов тоже немного, но это естественно: цены здесь и так изначально были достаточно низкие.
Скандал с няней в Краснодаре: мать заявила о насилии над 2-летней дочкой.
В Краснодаре полиция проводит проверку после обращения жительницы о возможных противоправных действиях в отношении ее 2-летней дочери. Ранее в соцсетях женщина рассказала, что няня водила ее ребенка в квартиру к незнакомому мужчине, пока та думала, что малышка гуляет во дворе. По словам матери, девочка подвергалась насилию. Происходящее якобы снимали на видео.
Правоохранители опросили возможных свидетелей, с девочкой работает психолог. Материалы будут переданы в следственные органы, уточнили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
В гостях у соседей: в Адыгее домашняя обезьяна насмерть загрызла пенсионерку на даче.
Пенсионерка погибла после нападения обезьяны на даче в Адыгее. Трагедия произошла в одном из частных домов в Тахтамукайском районе. По информации пресс-службы республиканского СУ СКР, на участке содержались животные, среди которых были разные виды приматов.
84-летняя женщина решила покормить обезьян и открыла вольер. Один из питомцев разодрал ее ноги, после чего набросился на 39-летнего внука. Пенсионерка скончалась на месте, мужчину госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Из материалов следует, что экзотические животные принадлежат внучке погибшей женщины и содержались на даче незаконно.