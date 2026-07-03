Красноярцам объяснили, почему в Зеленой Роще частично закрыли набережную

К главе города Сергею Верещагину обратились жители микрорайона Зеленая Роща с просьбой рассказать о судьбе набережной и причинах её частичного закрытия. Со слов мэра, еще в прошлом году обследование территории показало, что почва в районе общественного пространства нестабильна. Поэтому большую часть набережной закрывают, чтобы обезопасить жителей.
«Нужно подготовить проектную документацию по комплексу необходимых мероприятий. Сейчас объявлены торги на эти работы. Прошу жителей не посещать пространство, поговорить со своими детьми. На основе проекта будем принимать дальнейшие решения», — ответил Сергей Верещагин в своих соцсетях на вопросы красноярцев.
При этом глава города отметил, что площадку для игр с собаками огораживать не будут. Специалисты изучили этот участок отдельно: провалов и промывов там не зафиксировали, поэтому пространство остается открытым, но с условием ежедневного мониторинга.
Напомним, ранее стало известно, что в сквере Космонавтов, расположенном в микрорайоне Зеленая Роща, начали обновлять детские площадки. Об этом сообщили в Красгорпарке.
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