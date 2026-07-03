Нагельсман уходит из сборной Германии по футболу после проигрыша на ЧМ

Ранее вратарь сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что завершит международную карьеру после чемпионата мира 2026 года. Напомним, на этом мундиале подопечные Юлиана Нагельсмана проиграли команде Парагвая в 1/16 финала. Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти удача оказалась на стороне южноамериканцев.