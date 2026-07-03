Трамп заявил, что не знает о доходах WLF, но в них нет ничего незаконного

Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает о доходах криптовалютного проекта своей семьи World Liberty Financial (WLF), однако отметил, что в них нет ничего противозаконного. Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC.
«Я мог бы знать об этом. Я не знал. В этом нет ничего незаконного. В этом нет ничего неправильного, как я знаю», — сказал он.
Также американский лидер отметил, что не занимается своим бизнесом. По его словам, им управляют его дети.
«Ну, знаете, я не занимаюсь своим бизнесом. Им управляют мои дети. Я вложил много денег, у меня было много денег, и у меня всегда было много денег, и я всегда зарабатывал деньги, понимаете. Я бизнесмен. Я действительно хороший бизнесмен», — сказал он.
В то же время он отметил, что занимался криптовалютным бизнесом до того, как занял пост главы государства, и указал на необходимость развития криптовалюты, «иначе Китай всех захватит». Также, по его мнению, претендентом на захват рынка является Япония.
1 июля управление по правительственной этике США опубликовало финансовый отчет президента Дональда Трампа за 2025 год на 927 страницах. Согласно документу, его доходы, связанные с криптовалютой, составили около $515 млн. Reuters обратил внимание, что в декларации указан также доход $635 млн от продажи мемкоинов президента под названием TRUMP.
WLF была основана в 2024 году Закари Фолькманом, Чейзом Херро, Алексом Уиткоффом, Заком Уиткоффом и членами семьи Дональда Трампа. Семья нынешнего президента США получает 75% чистой прибыли от продажи токенов WLFI и долю прибыли от стейблкоинов.
Инвесторы, вложившиеся в криптопроект World Liberty Financial президента США Дональда Трампа, не могут покинуть его, в то время как семья американского лидера продолжает богатеть, пишет Bloomberg. По данным агентства, у инвесторов практически нет возможности обратиться за помощью к регулирующим органам, поскольку токен-проекты не подчиняются требованиям, предъявляемым к публичным компаниям.
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