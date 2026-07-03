Трамп заявил, что не знает о доходах WLF, но в них нет ничего незаконного

«Ну, знаете, я не занимаюсь своим бизнесом. Им управляют мои дети. Я вложил много денег, у меня было много денег, и у меня всегда было много денег, и я всегда зарабатывал деньги, понимаете. Я бизнесмен. Я действительно хороший бизнесмен», — сказал он.