Дептранс призвал столичных водителей быть внимательными из-за жары

При этом уже в начале следующей недели в Москве и Подмосковье ожидаются дожди. Ночи станут прохладнее — до +9−14 градусов. Об этом сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. Дневная температура в первый рабочий день следующей недели в регионе составит +19−24 градуса, во вторник — +21−26 градусов.