Инвестором КРТ в Рабочем поселке в Перми выступит группа «Развитие»

Кроме того, в обязанности застройщика войдет выкуп ДК им. Ленина, который с 2005 года находится в собственности евангелистов. В дальнейшем дворец будет передан в собственность муниципалитета для организации культурно-досуговой и концертной деятельности, развития клубных формирований для жителей района.