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Заправка у старого кладбища похоронила движение на проспекте Мира

Из-за образовавшейся пробки общественный транспорт пустят в объезд.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде у заправки на перекрёстке проспекта Мира и ул. Менделеева из-за машин, стоящих в очереди за топливом, образовалась пробка. Об этом сообщили в Центре организации движения и пассажирских перевозок.

Затор растянулся почти на 700 метров. Из-за дорожного коллапса не могут проехать автобусы № 3 и № 22. Объезжать пробку общественный транспорт, который следует из центра, будет через ул. Лейтенанта Катина.

На фоне происходящего «Клопс» запустил телеграм-канал «Бензин видели? А он есть»: там мы собираем информацию о том, где в области можно заправиться, сколько это стоит и какая обстановка у колонок. В комментариях можно оставлять свежие данные — адрес или сеть АЗС, марку в наличии и длину очереди. Если топлива нет, напишите и об этом, чтобы другие водители не тратили время и остатки бака на лишнюю поездку. А тех, у кого не грузится Телеграм, мы ждём в Максе.

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