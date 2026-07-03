В Юнтоловском заказнике в Петербурге поселился лось

Хочется попросить владельцев собак не спускать на территории заказника с поводков своих питомцев. Собака может спровоцировать лося, а тот, защищая свою жизнь, погонится за облаивающей его собакой, которая в случае опасности с очень большой вероятностью бросится искать спасение у своего владельца.