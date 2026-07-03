Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Юнтоловском заказнике в Петербурге поселился лось

Животное привыкло к присутствию человека, однако злоупотреблять доверием зверя не стоит.

Источник: telegram / Каждой твари по паре (Нина Далинина)

В Петербурге в Юнтоловском заказнике поселился лось. Местные жители замечают его второй год подряд. Животное привыкло к присутствию человека, однако злоупотреблять доверием зверя не стоит, сообщил известный биолог Павел Глазков.

Если повезет увидеть лося, не приближайтесь к нему.

Хочется попросить владельцев собак не спускать на территории заказника с поводков своих питомцев. Собака может спровоцировать лося, а тот, защищая свою жизнь, погонится за облаивающей его собакой, которая в случае опасности с очень большой вероятностью бросится искать спасение у своего владельца.

Павел Глазков
биолог

Рога сохатого продолжают расти и ветвиться. Окостенеют они в конце августа, когда у лосей начнется гон.