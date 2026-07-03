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В Комсомольске-на-Амуре заочно осудили иноагента за онлайн-активность

Решение вынесено мировым судьёй, фигурант находится в федеральном розыске.

В Комсомольске-на-Амуре мировой судья судебного участка № 73 Ленинского района вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении гражданки, признанной иностранным агентом, сообщает МАХ-канал суда Хабаровского края.

Суд установил, что ранее она уже привлекалась к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах, однако вновь размещала материалы в мессенджере Telegram.

Кроме того, находясь за пределами Российской Федерации, фигурантка не представила в установленный срок обязательные сведения в Министерство юстиции РФ за 2024 год, что является нарушением установленных требований.

Уголовное дело рассмотрено в отсутствие подсудимой, которая находится в федеральном розыске.

Суд признал её виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.