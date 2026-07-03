Глеб Никитин поздравил сотрудников Госавтоинспекции с 90-летием ведомства

В своем обращении губернатор подчеркнул, что за девять десятилетий регион прошел путь от провинциальных трасс до одного из ключевых логистических узлов страны. Однако, по его словам, суть работы инспекторов осталась неизменной — это контроль за порядком на дорогах и борьба с аварийностью.