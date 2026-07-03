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Глеб Никитин поздравил сотрудников Госавтоинспекции с 90-летием ведомства

3 июля исполняется 90 лет со дня образования Госавтоинспекции.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 июля, исполняется 90 лет со дня образования Госавтоинспекции. Глава Нижегородской области Глеб Никитин обратился к действующим сотрудникам и ветеранам службы с поздравительной речью, отметив трансформацию ведомства от эпохи первых автомобилей до цифровой эры.

В своем обращении губернатор подчеркнул, что за девять десятилетий регион прошел путь от провинциальных трасс до одного из ключевых логистических узлов страны. Однако, по его словам, суть работы инспекторов осталась неизменной — это контроль за порядком на дорогах и борьба с аварийностью.

— Современные технологии, включая интеллектуальные системы видеонаблюдения и цифровые помощники, позволяют нам вывести профилактику нарушений на новый уровень, но человеческий фактор и дисциплина по-прежнему решают многое, — заявил Никитин.

Особое внимание в поздравлении было уделено воспитательной функции ведомства. Глава региона напомнил, что сотрудники ГАИ не просто фиксируют нарушения, но и прививают нижегородцам культуру безопасного поведения на проезжей части, начиная со школьной скамьи.

В завершение губернатор пожелал коллегам и ветеранам крепкого здоровья, семейного тепла и как можно меньше экстренных вызовов на дежурствах. «Пусть ваша работа становится всё более спокойной, а дороги — по-настоящему безопасными для каждого», — резюмировал он.