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Глеб Никитин поздравил нижегородцев с 90-летием Госавтоинспекции

Губернатор акцентировал, что базовые приоритеты ведомства — минимизация числа дорожно‑транспортных происшествий и поддержание правопорядка на трассах — сохраняют актуальность с первых дней работы ГАИ.

Глава Нижегородской области Глеб Никитинпоздравил работников и ветеранов Госавтоинспекции в связи с 90‑летием со дня образования службы. Об этом ообщили в правительстве Нижегородской области.

Губернатор акцентировал, что базовые приоритеты ведомства — минимизация числа дорожно‑транспортных происшествий и поддержание правопорядка на трассах — сохраняют актуальность с первых дней работы ГАИ.

По оценке Глеба Никитина, Нижегородская область сегодня выступает значимым логистическим узлом федерального масштаба, и роль сотрудников инспекции в защите безопасности автомобилистов и пешеходов трудно переоценить: именно они способствуют выстраиванию результативной модели контроля за дорожной обстановкой.

Особое внимание глава региона уделил внедрению передовых технологических решений: применение современных технических комплексов и цифровых платформ позволяет эффективнее предупреждать нарушения и сокращать количество аварий.

Кроме того, губернатор выделил важность социально ориентированной составляющей работы Госавтоинспекции — в частности, просветительской деятельности, направленной на развитие культуры дорожного поведения и культивирование взаимного уважения между всеми участниками транспортного процесса.

В финале обращения Глеб Никитин выразил искренние пожелания крепкого здоровья и благополучия действующим сотрудникам и ветеранам ведомства.

Ранее Глеб Никитин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником.