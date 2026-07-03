Глеб Никитин поздравил нижегородцев с 90-летием Госавтоинспекции

По оценке Глеба Никитина, Нижегородская область сегодня выступает значимым логистическим узлом федерального масштаба, и роль сотрудников инспекции в защите безопасности автомобилистов и пешеходов трудно переоценить: именно они способствуют выстраиванию результативной модели контроля за дорожной обстановкой.