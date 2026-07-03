Глеб Никитин поздравил нижегородцев с 90-летием Госавтоинспекции

Глава Нижегородской области Глеб Никитинпоздравил работников и ветеранов Госавтоинспекции в связи с 90‑летием со дня образования службы. Об этом ообщили в правительстве Нижегородской области.
Губернатор акцентировал, что базовые приоритеты ведомства — минимизация числа дорожно‑транспортных происшествий и поддержание правопорядка на трассах — сохраняют актуальность с первых дней работы ГАИ.
По оценке Глеба Никитина, Нижегородская область сегодня выступает значимым логистическим узлом федерального масштаба, и роль сотрудников инспекции в защите безопасности автомобилистов и пешеходов трудно переоценить: именно они способствуют выстраиванию результативной модели контроля за дорожной обстановкой.
Особое внимание глава региона уделил внедрению передовых технологических решений: применение современных технических комплексов и цифровых платформ позволяет эффективнее предупреждать нарушения и сокращать количество аварий.
Кроме того, губернатор выделил важность социально ориентированной составляющей работы Госавтоинспекции — в частности, просветительской деятельности, направленной на развитие культуры дорожного поведения и культивирование взаимного уважения между всеми участниками транспортного процесса.
В финале обращения Глеб Никитин выразил искренние пожелания крепкого здоровья и благополучия действующим сотрудникам и ветеранам ведомства.
Ранее Глеб Никитин поздравил кораблестроителей с профессиональным праздником.