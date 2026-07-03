Режим НМУ в Красноярском крае продлили до 4 июля

На территории Красноярска и округов края снова продлили режим неблагоприятных метеоусловий. Как пишет министр экологии региона Владимир Часовитин в своих социальных сетях, «черное небо» зависнет над городами и селами до 10:00 4 июля.
Также он напомнил, что с 1 марта 2026 года Среднесибирское УГМС вводит общий прогноз НМУ для всех городов региона. Основанием для этого служат погодные факторы. Сообщать о нарушениях экологического законодательства можно по номеру: 8−800−20−11−116.
Ранее в пресс-центре «КП-Красноярск» прошла традиционная пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды на месяц — уже наступивший июль обещает быть по-летнему жарким.