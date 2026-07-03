Режим НМУ в Красноярском крае продлили до 4 июля

Также он напомнил, что с 1 марта 2026 года Среднесибирское УГМС вводит общий прогноз НМУ для всех городов региона. Основанием для этого служат погодные факторы. Сообщать о нарушениях экологического законодательства можно по номеру: 8−800−20−11−116.