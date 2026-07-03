Боец ВС РФ во время штурма сбил украинский FPV-дрон палкой

Солдат группировки войск «Восток» во время штурма в районе населенного пункта Ровное Запорожской области сбил украинский FPV-дрон ударом палки. Об этом в пятницу, 3 июля, рассказал боец с позывным «Дава».
— Сослуживец подпустил к себе птицу (беспилотник — прим. «ВМ») поближе и ударил палкой, сбил птичку (…) Нас обучают, что с дронами надо биться, убегать нет смысла, — рассказал военнослужащий, его слова цитирует РИА Новости.
До этого военнослужащий ВС РФ с позывным «Ржавый» рассказал, как пробитое колесо спасло ему жизнь во время заезда на позицию. Боец остановил машину, накрыл ее маскировочной сетью и вышел, после чего в автомобиль попал FPV-дрон противника.
Заместитель командира роты группировки войск «Центр» Евгений Уваров рассказал, что нательный крестик спас ему жизнь во время штурма в районе Котлино в Донецкой Народной Республике.
Питбайк, который десятиклассник Богдан Романович из Кургана передал для нужд специальной военной операции на Украине в 2024 году, спас жизнь командира роты на передовой.