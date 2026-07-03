Reuters узнал, что Цукерберг признал недостатки в реструктуризации Meta

Генеральный директор Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг заявил, что ожидал большего от развития ИИ-агентов и признал недостатки в реструктуризации компании, пишет Reuters.
По данным агентства, Цукерберг заявил, что реорганизация компании была не такой «чистой», какой могла бы быть, и что руководители «просчитались» со сроками проведения изменений.
По словам Цукерберга, руководители Meta стремились смягчить «некоторые организационные изменения» без кардинального изменения курса. В мае компания уволила около 10% сотрудников и перевела 7 тыс. работников в команды, ориентированные на ИИ.
Reuters отмечает, что изменения в компании были частью более масштабной реструктуризации, направленной на финансирование искусственного интеллекта и повышение эффективности работы благодаря ИИ.
Гендиректор Meta отметил, что в ходе планирования реструктуризации компании в январе и феврале руководители «были обеспокоены тем, что мы не сможем двигаться достаточно быстро, чтобы адаптироваться». При этом в то время они были «очень оптимистичны» в отношении Claude Code из ИИ-стартапа Anthropic.
В мае Цукерберг в служебной записке, адресованной сотрудникам, попавшим под сокращение, заявил, что «всегда грустно прощаться». «Всегда грустно прощаться с людьми, которые внесли свой вклад в нашу миссию и в развитие этой компании», — написал он, добавив, что он выражает свою «благодарность всем, кто уходит сегодня, за всю вашу тяжелую работу на благо нашего сообщества».
О предстоящих увольнениях в Meta в апреле со ссылкой на источники сообщил Reuters. Тогда агентство отметило, что дальнейшие действия, связанные с сокращением штата, пока не согласованы и руководство может скорректировать планы в зависимости от развития технологий ИИ.
Сообщения об этом появились на фоне реорганизации, проведенной Meta в своем ключевом подразделении Reality Labs. В рамках этих мероприятий инженеры Reality Labs были переведены в новую структуру «Прикладной ИИ», которая ускорит разработку ИИ-агентов, способных писать код и выполнять сложные задачи. Еще часть сотрудников перешла в Meta Small Business, созданное незадолго до кадровых перестановок.
Кроме того, в 2025 году компания инвестировала около $15 млрд в стартап Scale AI, чтобы усилить позиции в конкуренции с OpenAI, Google и Anthropic. По версии Financial Times, сделка стала одной из крупнейших в сфере ИИ.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».