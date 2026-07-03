Reuters узнал, что Цукерберг признал недостатки в реструктуризации Meta

В мае Цукерберг в служебной записке, адресованной сотрудникам, попавшим под сокращение, заявил, что «всегда грустно прощаться». «Всегда грустно прощаться с людьми, которые внесли свой вклад в нашу миссию и в развитие этой компании», — написал он, добавив, что он выражает свою «благодарность всем, кто уходит сегодня, за всю вашу тяжелую работу на благо нашего сообщества».