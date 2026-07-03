Пентагон создал единое управление по беспилотным системам

Пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл уже назвал это решение «самым значимым тактическим нововведением нынешнего поколения». Это очередной шаг Хегсета в попытке форсировать развертывание эффективных образцов техники.
Согласно документу, управление станет «единым объединенным интегратором всех программ беспилотных и автономных систем» в министерстве. Руководителя нового ведомства пока не назначили, но уже известно, что он будет находиться в подчинении заместителя министра обороны Стивена Файнберга. В зону ответственности управления войдет разработка, закупка, развертывание и обслуживание беспилотников в воздухе, на суше и на море.
В ведение новой структуры передали все подразделения Пентагона, которые занимались проектами по борьбе с малыми БПЛА и массовому выпуску дешевых дронов. Управление также будет курировать малые беспилотные летательные аппараты, беспилотные катера, наземных роботов и системы противодействия дронам. В этот же перечень включены искусственный интеллект и софт для управления техникой. Беспилотные подводные аппараты останутся в совместном ведении с руководителем программ по подводным лодкам.
Полномочия управления не затрагивают основные программы оборонных закупок Пентагона — дорогостоящие проекты, которые проходят отдельную процедуру утверждения. Крупные дроны ВВС MQ-25 Stingray и ВМС MQ-4C Triton, а также средние беспилотные надводные корабли ВМС остаются под контролем родов войск.
Отдельно в распоряжении уточняется, что отдел оборонных инноваций министерства возьмет на себя функции связующего звена между армией и частными технологическими компаниями в вопросе реализации новых проектов.
Беспилотные системы стали главным приоритетом для Пентагона. В новом бюджетном запросе министерства на автономные платформы заложили $53,6 млрд. Как сообщили представители ведомства, это беспрецедентное обязательство по развитию дронов и систем борьбы с ними.