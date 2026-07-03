Пентагон создал единое управление по беспилотным системам

Согласно документу, управление станет «единым объединенным интегратором всех программ беспилотных и автономных систем» в министерстве. Руководителя нового ведомства пока не назначили, но уже известно, что он будет находиться в подчинении заместителя министра обороны Стивена Файнберга. В зону ответственности управления войдет разработка, закупка, развертывание и обслуживание беспилотников в воздухе, на суше и на море.