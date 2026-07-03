«Не могу смотреть, как умирает дочь»: 4-месячной девочке из Актобе требуется трансплантация печени

«Мы — обычная семья с невысокими доходами, у нас нет таких средств. Муж работает один. В семье четверо детей. Сейчас Аяла продолжает получать медикаментозную поддерживающую терапию дома. Билирубин повышен в несколько сотен раз и не снижается, кожные покровы и склеры глаз жёлтые. Моча тёмно-жёлтого цвета. Живот увеличен в размерах, вздутый. Помощи нам ждать неоткуда, к сожалению. Самостоятельно нам такую сумму просто не собрать, но я не могу сидеть и смотреть, как умирает мой ребёнок. Дорогие казахстанцы, услышьте голос матери, помогите нам собрать средства на операцию и спасти жизнь моей дочери», — заключила Марина.