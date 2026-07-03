«Не могу смотреть, как умирает дочь»: 4-месячной девочке из Актобе требуется трансплантация печени

История Аялы: крик о помощи
Марина Алимухамед вспоминает, что беременность проходила хорошо, но малышка родилась раньше срока — на 36-й неделе. «Все показатели были в целом в норме, причин для волнения не было. Потом появилась желтушка, как у всех новорожденных, — так нам говорили. Нет причин для беспокойства. Но желтуха постепенно нарастала, мы стали ходить по врачам в нашем регионе. Но ситуация ухудшалась, как и состояние дочери», — рассказала Марина.
29 июня девочку направили в Центр материнства и детства, где провели обследование, сделали биопсию печени. После получения результатов консилиум врачей определил диагноз — цирроз печени.
«Цирроз класса В — это почти 90% поражения печени, выраженная агенезия, аплазия, гипоплазия желчевыводящих путей. Мы срочно стали искать пути спасения нашей дочери. Единственно возможным спасением жизни дочери является трансплантация печени за рубежом, так как в Казахстане такие операции детям в этом возрасте и с таким весом не проводятся — ребёнок слишком маленький», — объяснила Марина.
Семья обратилась в клинику в Турции, где согласились принять Аялу на операцию. Счёт составил 50 тысяч долларов — порядка 23,7 млн тенге.
«Мы — обычная семья с невысокими доходами, у нас нет таких средств. Муж работает один. В семье четверо детей. Сейчас Аяла продолжает получать медикаментозную поддерживающую терапию дома. Билирубин повышен в несколько сотен раз и не снижается, кожные покровы и склеры глаз жёлтые. Моча тёмно-жёлтого цвета. Живот увеличен в размерах, вздутый. Помощи нам ждать неоткуда, к сожалению. Самостоятельно нам такую сумму просто не собрать, но я не могу сидеть и смотреть, как умирает мой ребёнок. Дорогие казахстанцы, услышьте голос матери, помогите нам собрать средства на операцию и спасти жизнь моей дочери», — заключила Марина.