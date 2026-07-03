Часть Крыма в пятницу без воды из-за аварий на энерголиниях

По данным предприятия, в течение дня подачу воды ограничат в Джанкое и Красногвардейском районе, в Евпатории, Армянске, Красноперекопске, селе Ишунь и поселке Раздольное, а также в Саках.
В Феодосии ограничения коснутся Челноковского микрорайона.
В Керчи до полуночи воды не будет по улицам Генерала Петрова, Голощапова, Капитана Алиева, Сергея Лазо, Войкова, Энгельса, Софьи Перовской, Степана Разина, Розы Люксембург, 1,2 Пятилетки, Назаренко, Отдельной Приморской Армии, Энгельса, Суворова, 12 Апреля, Всесоюзная, Славы, Спартака, Пушкаренко, Московская, Радио, Ванцетти, Казакова, Кирова № 93−165, Кооперативной, Голубиной, Лозовой, 1-я Сотня, 2-я Сотня, 3-я Сотня, Гаспринского, Генерала Кулакова, Большой, Шмидта, Провалова, Челядинова, Ярошенко, Костенко, Международной, Печениной, Ученической, Джанкой-Каменка, Чапаева, Крестьянской, Береговой, Минина, Грибоедова, Радищева, Кубанской, Прохладной, Собина, Комсомольской. Также без воды частично остается послок Аджимушкай.
Накануне в Судаке и прилегающих селах, а также в Феодосии, частично ограничивали водоснабжение из-за аварии на сетях и отсутствия электричества на насосной станции, сообщала пресс-служба предприятия «Вода Крыма».
Как сообщил 25 июня глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.