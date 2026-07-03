На правобережье Красноярска отключат холодную воду для ремонта арматуры на магистральном водоводе

График работ, отмечают в «КрасКоме», расписан по минутам. Большая часть времени, свыше 10 часов, потребуется на опорожнение водопровода. Чтобы качественно выполнить сварочные работы, предстоит откачать мотопомпами около одного миллиона литров воды из трубы протяженностью 1434 метра и диаметром 900 мм. Демонтаж аварийной задвижки и установка нового затвора будут продолжаться не менее 8 часов. На плавное заполнение сетей холодной водой после завершения монтажных работ уйдёт еще порядка 6 часов.