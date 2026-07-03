Правоохранительные органы Хабаровска пресекли работу сообщества проституции

Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, к противоправной деятельности причастны девять человек в возрасте от 22 до 53 лет. По версии следствия, 41 летний организатор при поддержке 53 летнего соучастника выстроил систему контроля над вовлечёнными в проституцию женщинами и их сутенёрами на территории всего города. Внутри группы было распределено функциональное разделение: одни участники руководили структурными звеньями, другие выполняли охранные функции, обеспечивая безопасность задействованных в схеме лиц.