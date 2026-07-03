Команды из Хабаровского края отличились на всероссийских кибер-турнирах

Команды школ и вузов Хабаровского края успешно выступили на всероссийских кибер-турнирах «Мир Крипто» и «Неизвестная война». Молодые люди продемонстрировали навыки в сфере IT и знание истории Второй мировой войны. Они получили заслуженные награды из рук министра цифрового развития и связи Евгения Дёмина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Школьники и студенты Хабаровского каря стали призерами всероссийский соревнований в сфере информационных технологий.
Участие во всероссийском квиз-турнире «Мир Крипто» приняли более 2000 участников из 81 региона России, а также команды из зарубежных стран.
Участникам предлагалось решить 130 задач по следующим направлениям: классическая криптография (шифры Цезаря, Виженера, перестановки и др.); современные криптосистемы (RSA, AES); стеганография; криптоанализ; логические и аналитические задачи с флагами. В десятку лучших вошли команды ДВГУПС — Антон Глазков, Эдуард Лапенков, Илья Кретов, Алевтина Маслова; Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания — Артем Лосев, Дмитрий Чащевой, Алина Тукбаева, Никита Вдовин, Александр Шувалов; Центра развития творчества села Большая Картель Комсомольского-на-Амуре района — Степан Ширшов, Данил Мальков, Виталий Гулов, Руслан Новиков, Екатерина Вортман.
Турнир «Неизвестная война» был приурочен к 80-летию Победы во Второй мировой войне. В соревновании приняли участие 2850 команд из 87 субъектов Российской Федерации и 16 зарубежных стран, представляющих более 2000 образовательных организаций.
Хабаровский край занял первое место среди регионов по количеству зарегистрированных команд. Участники отвечали на вопросы, подготовленные на основе архивных материалов.
Призерами соревнований стали три команды: ДВГУПС — Никита Букреев, Эдуард Лапенков, Денис Былков, Никита Селезнев; Центра развития творчества села Большая Картель — Екатерина Вортман, Данил Мальков, Виталий Гулов, Руслан Новиков, Матвей Храпаль; Хабаровского колледжа отраслевых технологий и сферы обслуживания — Андрей Буртовой, Артем Лосев, Никита Вдовин, Егор Журавлев, Алина Тукбаева.