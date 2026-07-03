FT: движение судов через Ормузский пролив увеличилось более чем в 4 раза

Трафик судов через Ормузский пролив за последнюю неделю вырос более чем в четыре раза на фоне 60-дневного перемирия между США и Ираном, сообщает Financial Times со ссылкой на данные платформы Signal.
Количество ежедневных рейсов в Персидский залив и обратно увеличилось с одного-двух в период конфликта до восьми по состоянию на 1 июля. При этом отмечается, что большинство прошедших за неделю судов — танкеры, причем свыше 60 из них иранские.
Однако полноценное открытие водного пути остается под вопросом. Переговоры в Дохе между США, Катаром и Ираном не привели к существенному прогрессу, пишут авторы. Основные фарватеры через пролив до сих пор заминированы — по оценкам Международной морской организации, для безопасного использования водного пути требуется обезвредить около 80 мин. Суда вынуждены либо следовать по маршруту, согласованному с Корпусом стражей исламской революции Ирана, либо огибать побережье Омана.
В Дохе состоялись непрямые технические переговоры между США и Ираном при посредничестве Катара. Обсуждения касались реализации меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами 18 июня. Документ зафиксировал ключевые параметры урегулирования: прекращение взаимных ударов, снятие морской блокады со стороны США и восстановление судоходства в Ормузском проливе.
Накануне официальный представитель МИД Катара Маджед бен Мохаммед аль-Ансари сообщил, что в ходе непрямых контактов между США и Ираном в Дохе стороны продвинулись в обсуждении ключевых вопросов. По словам дипломата, переговоры зафиксировали позитивную динамику по ряду пунктов повестки.