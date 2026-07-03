Первые антидроновые патроны «Многоточие» поступили в российские войска

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что мосты через Днепр — главные артерии снабжения ВСУ, и их уничтожение авиабомбами КАБ-500Л и КАБ-1500Л лишит противника возможности удерживать позиции, тогда как применение «Орешника» — крайняя мера. По его словам, для планомерной работы достаточно высокоточных бомб, и он не исключил серии мощных атак в ближайшие недели.