«Это что за динозавр?». Рыбак поймал на Урале сома из Амазонки

Житель Пермского края поделился в соцсетях неожиданным уловом. Он рассказал, что местные рыбаки поймали на реке Сылве южноамериканского сома. Корреспондент perm.aif.ru разобрался, откуда взялся экзот и не таит ли он в себе опасность.
Отпустите рыбку.
Фотографии неожиданного улова появились в сообществе рыбаков Пермского края ВКонтакте.
«Кто подскажет что за динозавр? Выловили в реке Сылве», — подписал фото автор.
Снимки мигом разлетелись по соцсетям и вызвали волну обсуждений. В комментариях пользователи шутили и удивлялись, опытные рыбаки заподозрили фотомонтаж.
«Скоро крокодилов будем вылавливать», «Так и до пираний недалеко», «Что за монстр такой, вкусный, наверное», «Страшно подумать, какие мутации у лещей будут, если пескарик такой стал», «Отпустите рыбку в реку», — оставляют комментируют снимки улова пользователи.
Автор фотографий уточнил, что рыбу в итоге выпустили обратно в воду.
Аквариумный житель.
Ведущий инженер, учёный секретарь кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Мария Комбарова рассказала корреспонденту сайта perm.aif.ru, что, судя по фотографиям, рыбак поймал не «монстра», а аквариумную рыбу.
По словам учёной, представленный на фотографиях сом относится к группе американских сомов, вероятнее всего, к семейству кольчужных (панцирных) сомов. Эти рыбы отличаются тем, что их тело обильно усыпано костяными пластинами. В России их чаще всего держат в аквариумах, а в некоторых странах разводят. В питании такой сом неприхотлив, часть рациона составляют растительные корма, остальное — моллюски, личинки насекомых, другая мелкая живность.
«Теоретически летом такая рыба может прожить в наших водоёмах при тёплой воде и даже набрать неплохую массу на наших кормах. Единственное, ни о какой зимовке такой рыбы речи идти не может ведь их естественная среда обитания — бассейн Амазонки», — добавила Мария Комбарова,
Как подчеркнула эксперт, единственная особь не несёт угрозы для экосистемы, ведь размножаться ей попросту не с кем.
Согласен с версией учёной пермского Политеха и рыбак с 40-летним стажем Александр Белых.
«У нас таких рыб выращивают аквариумисты и с вероятностью 100% данный экземпляр был недавно выпущен из аквариума. Выживет ли он, когда зима скуёт льдом реки? Маловероятно, в Прикамье слишком холодно для такой ихтиофауны. Сам факт поимки, конечно, очень забавен, так как шансы получить на крючок это чудо стремились к нулю. Однако случилось, но ещё раз — это курьёз, не более. Что касается пищевых качеств: съедобен. Запрета к вылову нет. Поймавший сома рыбак вполне мог его зажарить и съесть, однако предпочел отпустить. Может и зря», — считает опытный рыбак.
Разводить не стоит.
Несмотря на вкусовые качества и яркий, эффектный внешний вид намеренно разводить таких рыб в Сылве всё-таки не стоит. При массовом появлении они могут начать конкурировать с местными обитателями глубин за кормовую базу и вытеснять их за счёт своей выносливости.
«Скорее всего, это единичный случай, просто кто-то выпустил подросшего обитателя аквариума, потому что он слишком вырос, например. Похожая судьба бывает у красноухих черепах, которых хозяева часто приносят к водоёмам летом», — уточняет Мария Комбарова.