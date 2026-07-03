«Это что за динозавр?». Рыбак поймал на Урале сома из Амазонки

«У нас таких рыб выращивают аквариумисты и с вероятностью 100% данный экземпляр был недавно выпущен из аквариума. Выживет ли он, когда зима скуёт льдом реки? Маловероятно, в Прикамье слишком холодно для такой ихтиофауны. Сам факт поимки, конечно, очень забавен, так как шансы получить на крючок это чудо стремились к нулю. Однако случилось, но ещё раз — это курьёз, не более. Что касается пищевых качеств: съедобен. Запрета к вылову нет. Поймавший сома рыбак вполне мог его зажарить и съесть, однако предпочел отпустить. Может и зря», — считает опытный рыбак.