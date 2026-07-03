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30-градусная жара задержится в Красноярске на выходные, а затем погода изменится

Высокая температура воздуха сохранится в Красноярске до конца этой недели, а с началом новой понизится на 6−8 °C.

Высокая температура воздуха сохранится в Красноярске до конца этой недели, а с началом новой ощутимо понизится.

Так, с пятницы по воскресенье синоптики обещают днем +29, +32 °C, по ночам — около +18 °C.

В последний рабочий день и в первый выходной будет ясно и сухо, а во второй — облачно и пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер — от слабого до умеренного, атмосферное давление — низкое.

На следующей неделе синоптики прогнозируют в Красноярске понижение дневной температуры до +22, +24 °C и интенсивные дожди в первые два рабочих дня.