Нижегородская мэрия ищет места для размещения перехватывающих парковок

В администрации города добавили, что нижегородцы и гости города могут воспользоваться действующими парковками в качестве перехватывающих: около станции метро «Комсомольская», у ТЦ «Лента» на Московском шоссе и на проспекте Ленина, около ТЦ «Метро» на улице Бетанкура, а также на автостанции «Щербинки» (со стороны дороги на ТЦ «Мега»). Стоянка автомобилей на них бесплатная.