Нижегородская мэрия ищет места для размещения перехватывающих парковок

Администрация Нижнего Новгорода ищет участки для размещения перехватывающих парковок. Об этом редакции сайта pravda-nn.ru сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
В настоящее время рассмотрено несколько муниципальных земельных участков под размещение перехватывающих парковок, приближенных к транспортно-пересадочным узлам с территориями, позволяющими разместить достаточное количество парковочных мест.
«После всесторонней оценки данных участков будет определено место под реализацию пилотного перехватывающего парковочного пространства», — отметили в департаменте.
Напомним, вопрос о перехватывающих парковках поднимался еще несколько лет назад. Планировалось, что стоянки для автомобилей появятся около станции метро «Парк культуры», железнодорожной станции «Варя», на площади Сенной, а также в Верхних Печерах.
В администрации города добавили, что нижегородцы и гости города могут воспользоваться действующими парковками в качестве перехватывающих: около станции метро «Комсомольская», у ТЦ «Лента» на Московском шоссе и на проспекте Ленина, около ТЦ «Метро» на улице Бетанкура, а также на автостанции «Щербинки» (со стороны дороги на ТЦ «Мега»). Стоянка автомобилей на них бесплатная.
Кроме того, нижегородская мэрия рассматривает места для потенциального размещения дополнительных платных парковочных мест на улицах города.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что снижение доходов с платных парковок зафиксировали в Нижнем Новгороде.