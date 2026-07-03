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Стали известны запросы Дзюбы по контракту в новой команде

Футболист рассматривает предложения с зарплатой в диапазоне 800−900 тысяч евро в год.

Источник: Нижегородская правда

В Metaratings.ru раскрыли детали запросов 37-летнего Артёма Дзюбы, который в статусе свободного агента ищет новую команду.

Как стало известно, Дзюба рассматривает предложения с зарплатой в диапазоне 800−900 тысяч евро в год. При этом он готов подписать контракт минимум на один год.

Нападающий не против выступать в роли запасного, если это связано с одним из ведущих клубов Российской Премьер-Лиги. Для Дзюбы приоритетом является завершение карьеры в «Спартаке»: в составе «красно-белых» он готов завоевать чемпионский титул.

23 мая Дзюба объявил о завершении своего сотрудничества с клубом «Акрон», за который он выступал с 2024 года. В сезоне 2025/26 он провёл за тольяттинский клуб 28 матчей, забив 8 голов и отдав 5 результативных передач.

Напомним, что в марте 2024 года Артём Дзюба установил несколько исторических рекордов в российском футболе. Сначала он превзошёл достижение Александра Кержакова по количеству голов за карьеру, а затем обогнал его и по числу голов за национальную сборную.

Как сообщалось на сайте pravda-nn.ru, в «Пари НН» также проявляли интерес к Артёму Дзюбе.

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