Стали известны запросы Дзюбы по контракту в новой команде

В Metaratings.ru раскрыли детали запросов 37-летнего Артёма Дзюбы, который в статусе свободного агента ищет новую команду.
Как стало известно, Дзюба рассматривает предложения с зарплатой в диапазоне 800−900 тысяч евро в год. При этом он готов подписать контракт минимум на один год.
Нападающий не против выступать в роли запасного, если это связано с одним из ведущих клубов Российской Премьер-Лиги. Для Дзюбы приоритетом является завершение карьеры в «Спартаке»: в составе «красно-белых» он готов завоевать чемпионский титул.
23 мая Дзюба объявил о завершении своего сотрудничества с клубом «Акрон», за который он выступал с 2024 года. В сезоне 2025/26 он провёл за тольяттинский клуб 28 матчей, забив 8 голов и отдав 5 результативных передач.
Напомним, что в марте 2024 года Артём Дзюба установил несколько исторических рекордов в российском футболе. Сначала он превзошёл достижение Александра Кержакова по количеству голов за карьеру, а затем обогнал его и по числу голов за национальную сборную.
Как сообщалось на сайте pravda-nn.ru, в «Пари НН» также проявляли интерес к Артёму Дзюбе.