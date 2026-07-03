В Красноярском крае заработал справочник мер поддержки для участников СВО и их семей

На сайте МФЦ Красноярского края начал работать единый справочник мер поддержки для участников СВО и их близких. В нем собрали федеральные, региональные и муниципальные льготы и выплаты с описанием порядка получения. Справочник помогает узнать, какие меры поддержки положены, какие документы нужны и куда обращаться. По каждому виду помощи указан пошаговый алгоритм. В любом отделении МФЦ можно оформить 58 наиболее востребованных мер поддержки. Для участников СВО и их семей действует внеочередное обслуживание. Поддержка военнослужащих и их родных — первостепенная задача. Создание удобных и понятных инструментов для получения социальной помощи — один из ключевых аспектов нашей работы. Справочник делает обращение за мерами поддержки максимально прозрачным и доступным, — отметила министр социальной политики края Ирина Пастухова. Запуск справочника стал первым этапом обновления системы поддержки участников СВО в регионе. Сейчас в крае также разрабатывают цифровой сервис «Поддержка участников СВО и членов их семей» в рамках федерального проекта «Государство для людей». Планируется, что сервис объединит 126 мер поддержки и услуг на портале «Госуслуги». Он позволит получать помощь без лишних визитов и бумажных документов. Напомним, что ветераны СВО из Красноярска стали призерами чемпионата по профмастерству «Абилимпикс».