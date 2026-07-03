Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый съезд с ЗСД в районе Шкиперского протока откроют к началу осени

Сооружение Шкиперской развязки ЗСД началось в ноябре 2021 года.

Источник: Смольный

Новый съезд с ЗСД в районе Шкиперского протока будет открыт до 1 сентября 2026 года. Об этом в программе «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78» рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Также градоначальник сообщил, что во второй половине 2027 года съезд с ЗСД на Васильевский остров планируется соединить с Наличной улицей.

Сооружение Шкиперской развязки ЗСД началось в ноябре 2021 года. Проект реализуется в формате государственно-частного партнёрства. На третьем этапе этого строительства в районе Шкиперского протока построено четыре новых съезда, которые обеспечивают подключение проспекта Крузенштерна и улицы Шкиперский проток к ЗСД. Съезд с ЗСД в районе Шкиперского протока должен улучшить транспортную ситуацию на Васильевском острове.

На сегодняшний день проводятся работы по устройству конструкций дорожной одежды, а также необходимых сетей инженерного обеспечения дороги.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше