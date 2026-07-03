Новый съезд с ЗСД в районе Шкиперского протока откроют к началу осени

Сооружение Шкиперской развязки ЗСД началось в ноябре 2021 года. Проект реализуется в формате государственно-частного партнёрства. На третьем этапе этого строительства в районе Шкиперского протока построено четыре новых съезда, которые обеспечивают подключение проспекта Крузенштерна и улицы Шкиперский проток к ЗСД. Съезд с ЗСД в районе Шкиперского протока должен улучшить транспортную ситуацию на Васильевском острове.