Кассир кунгурского предприятия подозревается в присвоении 16 млн рублей

46-летняя женщина занимала должность кассира, являлась материально ответственным лицом и имела доступ к денежным средствам организации. В мае 2026 года она похитила 16 млн руб. — в течение месяца фигурантка систематически изымала деньги из кассы, а затем переводила их через терминал и обменный пункт на специализированную платформу, предназначенную для проведения сделок по обмену валют. Женщина надеялась, что в дальнейшем сможет вывести деньги с процентами.