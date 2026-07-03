18-летнюю волгоградку накрыл инсульт — как понять о болезни по симптомам

Инсульт резко помолодел в наши дни — под его удар попадают даже те, кто едва вышел из подросткового возраста. Так, в Волгограде в первую облбольницу доставили 18-летнюю девушку с признаками этого заболевания.
«Накануне госпитализации пациентка перенесла сильный стресс, после которого у неё внезапно возникла резкая головная боль и сильное головокружение, а также ухудшилось зрение», — перечисляют симптомы в облздраве.
Бригада скорой помощи доставила юную волгоградку в стационар, где диагноз подтвердили: на снимках чётко просматривались очаги ишемического инсульта.
К счастью, пациентке удалось полностью сохранить двигательную активность — домой её выписали в удовлетворительном состоянии, порекомендовав постоянный прием препаратов, которые не позволяют тромбоцитам склеиваться и прилипать к стенкам сосудов.
В облздраве подчёркивают: своевременное обращение к медикам при инсульте повышает шансы на благоприятный исход и позволяет избежать тяжелых последствий.
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