В Казани врачи удалили осколок мины, который находился над аортой бойца СВО

Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе медучреждения.
Операцию проводила кардиохирургическая бригада, анестезиологи-реаниматологи отделения № 5. Хирурги рассекли верхний край грудины, осуществили доступ к дуге аорты и удалили осколок мины.
По словам врачей, отсутствие хирургического вмешательства грозило бы пациенту смертью.
«Нередко такие осколки не удаляют, но в этом случае могло произойти страшное — расплавление стенки сосуда или пролежень аорты, что привело бы к разрыву магистральной артерии, а это смерть в течение считанных минут», — говорится в сообщении.
Боец уже полностью восстановился и выписался из больницы.