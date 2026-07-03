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В Казани врачи удалили осколок мины, который находился над аортой бойца СВО

Врачи казанской Горбольницы № 7 им. М. Н. Садыкова провели операцию по удалению осколка мины, который находился над аортой бойца СВО.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе медучреждения.

Операцию проводила кардиохирургическая бригада, анестезиологи-реаниматологи отделения № 5. Хирурги рассекли верхний край грудины, осуществили доступ к дуге аорты и удалили осколок мины.

По словам врачей, отсутствие хирургического вмешательства грозило бы пациенту смертью.

«Нередко такие осколки не удаляют, но в этом случае могло произойти страшное — расплавление стенки сосуда или пролежень аорты, что привело бы к разрыву магистральной артерии, а это смерть в течение считанных минут», — говорится в сообщении.

Боец уже полностью восстановился и выписался из больницы.