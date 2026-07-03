Синоптик рассказал, в каких регионах России сейчас особенно жарко

Север России и южное побережье Северного Ледовитого океана переживают необычно высокие температуры. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, в Норильске три дня подряд температура воздуха держалась на отметке плюс 30 градусов.
Он отметил, что в настоящее время наблюдается перемещение теплой воздушной массы на восток, что приведет к значительному потеплению. В частности, в Тикси ожидается повышение температуры до +25 градусов Цельсия, после чего эта воздушная масса продолжит движение на север Якутии.
Шувалов также отметил, что в Алтайском крае сохраняется аномальная жара, с температурой воздуха от 33 до 35 градусов Цельсия.
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