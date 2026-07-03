Синоптик рассказал, в каких регионах России сейчас особенно жарко

Он отметил, что в настоящее время наблюдается перемещение теплой воздушной массы на восток, что приведет к значительному потеплению. В частности, в Тикси ожидается повышение температуры до +25 градусов Цельсия, после чего эта воздушная масса продолжит движение на север Якутии.