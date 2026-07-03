Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик рассказал, в каких регионах России сейчас особенно жарко

Север России и южное побережье Северного Ледовитого океана переживают необычно высокие температуры.

Север России и южное побережье Северного Ледовитого океана переживают необычно высокие температуры. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в Норильске три дня подряд температура воздуха держалась на отметке плюс 30 градусов.

Он отметил, что в настоящее время наблюдается перемещение теплой воздушной массы на восток, что приведет к значительному потеплению. В частности, в Тикси ожидается повышение температуры до +25 градусов Цельсия, после чего эта воздушная масса продолжит движение на север Якутии.

Шувалов также отметил, что в Алтайском крае сохраняется аномальная жара, с температурой воздуха от 33 до 35 градусов Цельсия.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.