Новая вспышка вируса произошла на круизном лайнере США, заболели 123 человека

Корабль Ruby Princess отправился в плавание 12 июня из Сан-Франциско. Он держал маршрут на Аляску и Канаду. Его возвращение планировалось на 2 июля. Спустя более двух недель после начала путешествия представители CDC получили сообщение об обнаружении вируса у отдыхающих. В тот момент на борту находились 3032 пассажира и 1144 члена экипажа. Болезнь была обнаружена только у 123 человек.