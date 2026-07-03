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Новая вспышка вируса произошла на круизном лайнере США, заболели 123 человека

У пассажиров американского круизного судна Princess Cruises выявили норовирус.

Источник: Комсомольская правда

На американском круизном лайнере Princess Cruises произошла новая вспышка норовируса, им заболели 123 пассажира. Это уже третий случай, зафиксированный на судне компании США. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Корабль Ruby Princess отправился в плавание 12 июня из Сан-Франциско. Он держал маршрут на Аляску и Канаду. Его возвращение планировалось на 2 июля. Спустя более двух недель после начала путешествия представители CDC получили сообщение об обнаружении вируса у отдыхающих. В тот момент на борту находились 3032 пассажира и 1144 члена экипажа. Болезнь была обнаружена только у 123 человек.

Лайнер пришвартовали 2 июля в Сан-Франциско для проведения дезинфекции. Как отмечает издание, норовирус крайне заразен и может вызывать диарею и рвоту. Болезнь может распространяться через прикосновения к зараженным предметам. Представитель компании Princess Cruises пока не комментировали этот инцидент.

Ранее нацразведка США раскрыла страшную правду о COVID-19. Оказалось, что экс-глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи финансировал исследования вируса. Работой он занимался втайне до распространения заболевания. То есть COVID-19 имеет лабораторное происхождение.

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