На Дону намерены реализовать более 300 инвестпроектов в 2026 году

Согласно прогнозу социально‑экономического развития области на 2026 год, общий объём инвестиций должен превысить 850 млрд рублей. Сейчас в реестре числится более 600 проектов с суммарным бюджетом свыше 1 трлн рублей. Из них 36 проектов стоимостью более 540 млрд рублей отнесены к ключевым.