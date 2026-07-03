На Дону намерены реализовать более 300 инвестпроектов в 2026 году

В Ростовской области готовятся к реализации свыше 300 инвестиционных проектов — их общий объём превышает 270 млрд рублей. Такие данные привели в правительстве региона.
Согласно прогнозу социально‑экономического развития области на 2026 год, общий объём инвестиций должен превысить 850 млрд рублей. Сейчас в реестре числится более 600 проектов с суммарным бюджетом свыше 1 трлн рублей. Из них 36 проектов стоимостью более 540 млрд рублей отнесены к ключевым.
В числе инициатив, запланированных непосредственно на 2026 год, — строительство тепличного комплекса на 33 гектарах, создание рыбоводческого предприятия по выращиванию осетровых и форели, а также запуск комбикормового цеха мощностью 10 тонн гранулированного корма в час.