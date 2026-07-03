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Беспилотник впервые перелетел с Курил на Сахалин

Беспилотный летательный аппарат впервые совершил перелет между островом Курильской гряды Кунашир и Сахалином, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в «Максе».

Источник: РБК

Беспилотный летательный аппарат впервые совершил перелет между островом Курильской гряды Кунашир и Сахалином, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в «Максе».

По его словам, дистанция перелета составила 420 км. Проект реализовали компания ZALA и беспилотное подразделение авиакомпании «Аврора» — «Аврора-БАС».

Лимаренко отметил, что на Сахалине испытывают систему связи и навигации «Геокосмос». Онлайн-мониторинг полета обеспечивала платформа идентификации на базе госсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Губернатор добавил, что после апробации технологию планируют масштабировать на весь Дальний Восток.

«Аврора-БАС» — беспилотное подразделение группы авиакомпаний «Аврора». Компания занимается развитием беспилотных авиационных систем, перевозкой грузов и аэрофотосъемкой больших территорий.

ZALA — российский разработчик и производитель беспилотных систем. Компания выпускает БПЛА и оказывает услуги воздушного мониторинга, аэрофотосъемки и лазерного сканирования.

Сахалинская компания «Аврора-БАС» уже выполняла межрегиональные перелеты беспилотников. В марте 2025 года БПЛА самолетного типа «Аист» пролетел из Охи через Татарский пролив и приземлился в Николаевске-на-Амуре. Дистанция составила 175 км, полет длился 2 часа 22 минуты.

На Сахалине также заработал первый в России дронопорт на аэродроме Пушистый. Основным эксплуатантом площадки стало подразделение «Авроры» — «Аврора-БАС», дроны должны использовать для перевозки грузов, мониторинга территорий и поисково-спасательных задач.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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