В Китае производителя чая обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн

В Китае сеть магазинов молочного чая Molly Tea обязали выплатить французскому модному дому Louis Vuitton 10,3 млн юаней ($1,5 млн, 117, 5 млн руб.) за нарушение прав на товарный знак, сообщает China Daily со ссылкой на газету Nanfang Metropolis Daily.
Суд пришел к выводу, что логотип Molly Tea нарушает права Louis Vuitton на семь зарегистрированных товарных знаков с изображением четырехлепесткового цветка.
Иск французская компания подала в мае 2025 года. Решение суда, вынесенное 29 июня, предусматривает выплату 10 млн юаней (114,1 млн руб.) в качестве компенсации ущерба и еще 300 тыс. юаней (3,4 млн руб.) на покрытие судебных расходов. В Molly Tea заявили, что намерены обжаловать вердикт.
Molly Tea управляет более чем 2 тыс. заведений в Китае и свыше 50 — за рубежом. И на эмблеме сети, и на фирменной монограмме Louis Vuitton изображен четырехлепестковый цветок с сердцевиной.
Как пишет издание, китайская компания неоднократно пыталась зарегистрировать различные товарные знаки с цветочными мотивами для ресторанных услуг и продуктов питания, однако большинство заявок было отклонено. Регистрацию получил лишь логотип с названием Molly Tea на китайском языке.
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