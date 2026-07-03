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Городовые работают сейчас на пяти маршрутах в Нижнем Новгороде

Они провели 587 прогулок для всех желающих с начала года.

Источник: Время

Восемь городовых и двое старших городовых-водителя состоят в штате АНО «Центр сотрудничества и туризма» в Нижнем Новгороде, сообщили ИА «Время Н» в некоммерческой организации при ответе на запрос.

Сейчас городовые работают на ключевых исторических локациях города — на пяти маршрутах:

улица Большая Покровская (от площади Минина и Пожарского до площади Максима Горького); улица Рождественская (от Благовещенской площади до памятника Петру I — по Рождественской и Кожевенной улицам, от Канавинского моста до 12 причала по Нижне-Волжской набережной); набережная Федоровского (от гостиницы «Азимут» до церкви в честь Успения Божией Матери); Верхне-Волжская набережная (от памятника Чкалову до колеса обозрения); Стрелка (от отеля Marins до Кафедрального собора Александра Невского).

Кроме того, городовые на данных маршрутах ежедневно проводят (0+) прогулки для всех желающих. С начала года ими было проведено 587 таких встреч, их посетили 5233 человека.

«Городовые во время патрулирования оперативно реагируют на любые внештатные ситуации и вызывают специализированные службы — полицию, скорую помощь, МЧС. Они же следят за состоянием улиц, зданий и конструкций на своих маршрутах. В случае нарушений сообщают в соответствующие инстанции», — напомнили в АНО.

Согласно информации, городовые с начала года выявили и передали в соответствующие госструктуры 1661 сообщение о нарушениях на объектах инфраструктуры города.

Справка.

В текущем году проект «Новый городовой» реализуется автономной некоммерческой организацией «Центр сотрудничества и туризма» под эгидой администрации Нижнего Новгорода (в лице департамента развития туризма и внешних связей администрации города Нижнего Новгорода). В числе целей проекта стоят — увеличение туристического потока и развитие туристического потенциала города.

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