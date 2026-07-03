Городовые работают сейчас на пяти маршрутах в Нижнем Новгороде

улица Большая Покровская (от площади Минина и Пожарского до площади Максима Горького); улица Рождественская (от Благовещенской площади до памятника Петру I — по Рождественской и Кожевенной улицам, от Канавинского моста до 12 причала по Нижне-Волжской набережной); набережная Федоровского (от гостиницы «Азимут» до церкви в честь Успения Божией Матери); Верхне-Волжская набережная (от памятника Чкалову до колеса обозрения); Стрелка (от отеля Marins до Кафедрального собора Александра Невского).